В Екатеринбурге двое мужчин снимали колеса с каршеринговых автомобилей (ФОТО)

Полицейские задержали двух екатеринбуржцев, подозреваемых в кражах запчастей прокатных автомобилей сервиса «Делимобиль». Мужчины действовали по простой схеме: брали в аренду машину, загоняли ее в укромное место и снимали колеса. Иногда они забирали другие запчасти, например, с одного автомобиля сняли руль. Вместо новых деталей сообщники ставили старье, найденное за бесценок.

Когда администрация сервиса каршеринга начала замечать подмену, она обратилась в полицию. Оперативники вместе с сотрудниками службы безопасности «Делимобиль» вычислили предполагаемых воришек и, когда они вновь взяли в аренду очередной автомобиль, их поймали с поличным. Оказалось, что подельники подогнали к каршеринговому авто минивен, в который успели перебросить новые колеса с разутой машины.

Задержанные – местные жители 1991 и 1987 годов рождения. Они признали свою причастность. Как выяснилось, один из мужчин сам сдает в аренду машины для такси. Украденные запчасти он ставил на свой транспорт, а каршеринговые автомобили укомплектовывал старыми. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полиции сейчас известно о как минимум пяти фактах хищения автозапчастей. Фигуранты помещены под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»