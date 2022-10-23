В Свердловской области ожидается штормовой ветер

В Свердловской области завтра, 24 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности. Следует ограничить работы на открытом воздухе и высоте, не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов.

Если сильный ветер застал на улице, нужно укрываться в подземном переходе или подъездах зданий. Прятаться от ветра около стен домов опасно, так как с крыши могут упасть куски шифера. Садоводам нужно проверить надежность крепления теплиц и хозяйственных построек.

Также спасатели предупреждают о пожароопасной обстановке. Сильный ветер может спровоцировать бытовые и природные пожары. О происшествиях и ЧС необходимо сообщать по телефону 101.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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