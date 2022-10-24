В Свердловскую область завезли фальшивую скумбрию

В Свердловскую область завезли более 300 тонн фальсифицированных рыбных консервов, сделанных в Новосибирской области ООО «Меркурий Н».

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора, 16,588 тонны из этой партии поступили в адрес сети магазинов «Светофор» (ООО «УктусТрейд»») и в другие оптовые организации – ООО «ЕС-Поставка», ООО «Торговый Дом Евразия», ООО «Тюленпрод», ООО «ТК Дельта-Опт» и ООО «ТК Идиллия».

Специалисты выяснили, что ООО «Меркурий Н» сотрудничает с поставщиками продуктов питания социально значимых учреждений Свердловской области и других регионов.

Чтобы сэкономить, производитель намеренно заменял более дорогую рыбу более дешевой. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что консервы «сайра тихоокеанская натуральная» и «скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла» на самом деле сделаны из другого биологического вида рыбы – сардины. «На маркировке рыбной продукции, произведенной ООО «Меркурий Н», указан иной вид рыбы, который отличается от заявленной изначально производителем, что вводит в заблуждение потребителей», – заявили в надзорном ведомстве.

Информация направлена в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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