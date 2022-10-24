В Екатеринбурге создадут рабочую группу по сохранению городских лесов

В Екатеринбурге будет создана рабочая группа по развитию инфраструктуры мегаполиса с учетом сохранения городских лесов.

В её состав войдут представители Рослесхоза, Департамента лесного хозяйства по УФО, Рослесинфорга, Минприроды Свердловской области и администрации города

Как сообщили в пресс-службе Рослесхоза, такое решение было принято на Международном строительном форуме-выставке 100+ TechnoBuild, где состоялась встреча руководителя Рослесхоза Ивана Советнкова с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Они обсудили правовое регулирование строительства промышленных, линейных и туристических объектов на землях лесного фонда и в городских лесах.

«Более 52 тысяч гектаров Екатеринбурга составляют земли городских лесов. На их территории запрещено какое-либо строительство, кроме прогулочных дорожек и гидротехнических сооружений. Для создания благоприятной окружающей среды в ходе рабочей встречи с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым принято предложение создать рабочую группу под эгидой Рослесхоза. Мегаполису необходимо развиваться, искать баланс между сохранением зеленого каркаса и обеспечением населения современной инфраструктурой», – прокомментировал глава Рослесхоза Иван Советников.

Администрация города и Минприроды Свердловской области подготовили «дорожную карту» мероприятий, направленных на инвентаризацию земель городских лесов, а также изменение правового регулирования при строительстве объектов на их территории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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