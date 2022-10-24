Уральцы увидят солнечное затмение в облаках

Во вторник, 25 октября, на территории Среднего Урала можно наблюдать частное солнечное затмение. К сожалению, синоптики прогнозируют в этот день плотную облачность, поэтому уральцы не смогут сполна насладиться этим зрелищем. Но пропустить космическое явление будет трудно, потому что в пик затмения на улице наступят сумерки, нехарактерные для этого времени года.

Солнечное затмение начнется в 14:46 по местному времени. Наибольшая фаза покрытия солнечного диска Луной случится в 15:59, Солнце будет закрыто более чем на 83%. Окончание затмения произойдет в 17:07. Все это время Солнце будет находиться в юго-западной части неба низко над горизонтом. Максимальная фаза будет наблюдаться лишь на высоте 10 градусов, а окончание произойдет уже почти на заходе, на высоте 2 градуса, рассказал уральский астроном Владилен Санакоев. Анимацию космического явления можно посмотреть здесь.

«Если погода даст шанс наблюдать солнечное затмение сквозь разрывы облаков, не забывайте соблюдать меры предосторожности при наблюдении. Используйте качественные специализированные светофильтры. Наблюдение Солнца без них приводит к печальным последствиям. Берегите зрение!», – предупредил ученый.

В прошлые годы частные солнечные затмения с заметной фазой покрытия можно было наблюдать на Урале в 2008 году (82%), в 2006 году (80%) и 31 июля 1981 года (83%) годах. А в следующий раз подобное явление уральцы смогут увидеть только 1 июня 2030 года, когда Луна закроет солнечный диск на 90%. Тем, кто желает увидеть полную фазу солнечного затмения в Екатеринбурге, нужно подождать до 20 апреля 2061 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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