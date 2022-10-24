Уральский депутат призвал к показательным казням

Депутат Госдумы от «Справедливой России – за правду» Андрей Кузнецов требует найти и покарать ответственных за то, что Россия до сих пор по многим позициям не смогла заместить продукцию недружественных стран.

Резкое заявление Кузнецов сделал на своей странице «ВКонтакте». По его словам, вместо форума «Сделано в России» нужен форум «Не сделано в России до сих пор».

«Нужно предметно и публично разобраться, кто и почему до сих пор не обеспечил в России серийное производство продукции, по которой мы уже не первое десятилетие критически зависим от недружественных стран – зависим, несмотря на миллиарды потраченных рублей, сотни дорогостоящих форумов, миллионные зарплаты ответственных чиновников. Нужно найти все исчерпывающие ответы на простой вопрос: Почему? И, возможно, даже с показательными арестами и казнями. Но не только. Главное, чтобы создать такие условия, чтобы было в самые короткие сроки все-таки СДЕЛАНО В РОССИИ. Тут и про лекарства, и про дроны, и про экипировку военных, и про арматы, и про электронику... И начать надо с предприятий Урала. Вот хоть со Свердловской области и Пермского края. С учетом военной обстановки», – написал депутат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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