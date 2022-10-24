Второклассники зажгли: в школе прошел урок энергосбережения (ВИДЕО)

Второклассники из екатеринбургской школы № 113 углубили свои познания в энергосбережении. Увлекательную викторину с непростыми вопросами и яркими призами для детей организовала компания «ЭнергосбыТ+».

Урок энергобезопасности

Сначала ребята ответили на вопросы, связанные с ответственным и безопасным использованием энергии в быту. Практически все уже знают, что выходя из дома, надо везде выключать свет, а если розетка искрит – надо вызвать электрика. Также большинство школьников понимают важность бережного отношения к природным ресурсам – воде, полезным ископаемым, лесу.

Во второй части урока руководитель пресс-службы «ЭнергосбыТ+» Ольга Волкова рассказала детям о преимуществах электронных квитанций за электричество перед бумажными. Но оказалось, что второклассники и сами все понимают: бумагу производят из дерева, а деревья нужно беречь. Кроме того, оплачивать электронные квитанции проще, для этого не нужно никуда ходить, достаточно просто иметь телефон с выходом в интернет.

Ребятам предложили представить себя сотрудниками рекламного агентства, которое занимается продвижением электронных квитанций, и они придумали множество способов: от электронной почтовой рассылки до изготовления мотивирующих видеороликов.

Ольга Волкова рассказала «Новому Дню», что популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрение современных технологий – приоритетная задача компании. Уроки в форме деловой игры для школьников – одна из форм реализации этой идеи. «Ребята – большие молодцы. По теме энергоэффективности каждый из них заслужил твердую пятерку», – сказала представитель «ЭнергосбыТ+».

Напомним, подключить «Электронную квитанцию» и стать экологически ответственным клиентом очень просто. Это можно сделать в личном кабинете на сайте www.ekb.esplus.ru, в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» или в ближайшем офисе энергокомпании.

Добавим, «ЭнергосбыТ+» ежегодно принимает активное участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче: проводит интерактивные занятия и встречи со школьниками и детсадовцами, устраивает конкурсы рисунков, организует экскурсии на производственные объекты предприятия для студентов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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