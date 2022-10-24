На Эльбрусе появилась станция сотовой связи

«МегаФон» подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 метров над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек.

Как сообщили в пресс-службе компании, Эльбрус – одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Свердловчане также активно приезжают, чтобы увидеть самую величественную горную вершину. Туристы Среднего Урала занимают первое место среди жителей УрФО по общему объему интернет-трафика – вес переданных фото и видео уже превысил 1300 гигабайтов. Этого достаточно, чтобы поделиться 270 тысячами снимков с высокогорными пейзажами.

Наличие мобильной связи на Эльбрусе – вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивому голосовому сигналу и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция – самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты «МегаФона» поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления – это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ – популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум», которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», – комментирует Алексей Титов, технический директор «МегаФона».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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