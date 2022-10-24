На Урале продлили штормовое предупреждение

В Свердловской области сохраняется предупреждение о ветренной погоде. Во вторник, 25 октября, местами ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели советуют ограничить работы на открытом воздухе и высоте, не парковать машины вблизи деревьев и соблюдать меры пожарной безопасности, так как сильный ветер может спровоцировать бытовые и природные пожары.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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