российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 октября 2022, 13:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

На Урале продлили штормовое предупреждение

В Свердловской области сохраняется предупреждение о ветренной погоде. Во вторник, 25 октября, местами ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели советуют ограничить работы на открытом воздухе и высоте, не парковать машины вблизи деревьев и соблюдать меры пожарной безопасности, так как сильный ветер может спровоцировать бытовые и природные пожары.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,