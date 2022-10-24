В Екатеринбурге переименуют шесть троллейбусов

Администрация города Екатеринбурга продолжает поэтапную работу по приведению маршрутов общественного транспорта к сквозной нумерации. Это делается для того, чтобы уйти от дублирования номеров маршрутов трамваев, автобусов и троллейбусов. С 1 декабря текущего года новые номера получат 6 троллейбусных маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, планируется, что номера с 1 по 20 будут присвоены трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 получат троллейбусы, а дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении.

С 1 декабря изменятся номера следующих маршрутов:

№ 7 «Посадская-Академическая» – № 37 «Посадская – Академическая»

№ 8 «Коммунистическая – Площадь 1-ой Пятилетки – Коммунистическая» – № 38 «Коммунистическая – Площадь 1-ой Пятилетки – Коммунистическая»

№ 10 «Ильича – Площадь 1-ой Пятилетки – Ильича» – № 30 «Ильича – Площадь 1-ой Пятилетки – Ильича»

№ 12 «Коммунистическая – Академическая» – № 32 «Коммунистическая – Академическая»

№ 15 «Ботаническая – Крауля – № 35 «Ботаническая – Крауля»

№ 17 «Коммунистическая – Калининская» – № 29 «Коммунистическая – Калининская».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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