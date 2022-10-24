Екатеринбургские медведи ложатся спать

С приходом на Урал похолодания пожилая бурая медведица Ветка, белокоготные Карат и Чара, и даже неугомонные гималайские медведи Гай и Сойка, залегли в берлогах и постепенно погружаются в долгий сон.

Сезонная спячка у медведей характеризуется тем, что температура тела животного падает от 37° до примерно 31°C, частота дыхательных движений и общий уровень метаболизма (обмена веществ) снижаются, но не так сильно, как при анабиозе у летучих мышей или некоторых видов амфибий. При беспокойстве сон легко и быстро может быть прерван.

В дикой природе медведей, которые не нагуляли достаточного количества подкожного жира и проснулись раньше времени, называют «шатунами». Они обречены на голодную смерть, поскольку найти пропитание зимой в лесу для медведя не представляется возможным. Встреча с таким зверем в лесу крайне опасна и для человека, т.к. голодный медведь очень агрессивен.

В зоопарке же медведи ложатся в спячку, нагуляв достаточное количество жира. Ветеринарные врачи и сотрудники секции хищных животных в течение зимы регулярно проверяют состояние здоровья всех спящих животных. Неглубокая спячка характерна не только для медведей, но и для других хищников умеренного пояса – енотов, енотовидных собак, барсуков.

Белые медведи Хатанга и Айна в спячку не впадают и доступны для обозрения в течение всей зимы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»