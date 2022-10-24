В комитете заксо по законодательству сменится председатель

В комитете регионального заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности появится новый председатель.

Как сообщает пресс-служба заксо, вопрос об утверждении избрания председателя комитета включен в повестку завтрашнего заседания. На этот пост выдвинули единоросса из Сысерти Евгения Старкова. Раньше он работал в качестве заместителя председателя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Комитетом по законодательству раньше руководил депутат Дмитрий Жуков. Сейчас он пошел на повышение: его выдвинули на пост первого вице-спикера вместо Виктора Шептия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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