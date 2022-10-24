В Нижний Тагил прилетел Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сегодня находится с визитом в Нижнем Тагиле. Как сообщают источники «Нового Дня», высокопоставленный чиновник посетит цеха Уралвагонзавода и примет участие в рабочем совещание по гособоронзаказу. Официальная цель визита зампреда Совбеза – инспекция танкового производства. На данный момент Медведев уже находится на предприятии.

По некоторым сведениям, Дмитрий Медведев также может посетить сборный пункт для мобилизованных в Елани, однако официального подтверждения этой информации нет. Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил «Новому Дню», что завтра совершит рабочую поездку в Елань, и о возможном визите Медведева ему ничего не известно.

Добавим, что в августе Уралвагонзвод посещал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его визит был связан с инспекцией оборонных предприятий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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