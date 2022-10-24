За выходные на свердловских дорогах поймали более 200 пьяных водителей

За выходные сотрудники ГИБДД задержали 204 водителей в нетрезвом состоянии и еще 150 – без прав. Их ждут штрафы и более серьезные наказания.

«Большая часть нетрезвых водителей и водителей, не имеющих права управления, задержаны в вечернее и ночное время – они возвращаются на автомобилях после встреч с друзьями, которые сопровождаются распитием спиртных напитков, возвращаются из ночных развлекательных заведений», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Некоторых нарушителей пришлось ловить. Например, в Кировграде 48-летний водитель «Лады» пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, но после недолгого преследования остановился. Даже по внешним признакам было понятно, что мужчина пьян. Освидетельствование показало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,259 мг/л. Мужчина рассказал, что ехал домой от друзей, с которыми выпивал.

В отношении водителей, которые попались пьяными за рулем не первый раз, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. Например, в Ивделе инспекторы остановили Toyota, за рулем которой была 45-летняя женщина. Результат освидетельствования показал 1,121 мг/л, что соответствует сильному алкогольному опьянению. При этом женщину уже ловили пьяной за рулем в апреле, тогда она выплатила штраф и была лишена прав на полтора года. Сейчас ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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