Доминируют риновирусы и Covid-19: врачи рассказали, чем болеют уральцы

В Свердловской области сохраняется высокий уровень заболеваемости сезонными ОРВИ: за неделю зарегистрировано почти 32 тысячи новых случаев. Больше всего болеют риновирусами и коронавирусом. Также в лабораториях выявляют вирусы парагриппа, боковирусы и другие.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается выше среднего многолетнего – сейчас на 6,6%. Больше всего болеют дети: 61% в структуре заболеваемости.

«В некоторых муниципальных образованиях уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более. Это Сухой Лог, ЗАТО Свободный, Краснотурьинск, Богданович, Туринский округ. В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 14563 случая заболевания ОРВИ, что на уровне прошлой недели и ниже среднемноголетнего уровня на 18,2%», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в этом году всплеск заболеваемости ОРВИ начался раньше обычного: в середине сентября врачи выявляли более 50 тысяч заболевших за неделю. Такой показатель характерен для зимних месяцев. Сейчас заболеваемость медленно идет на спад.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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