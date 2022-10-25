В Екатеринбурге на 12 лет осудили парня, который убил свою знакомую и инсценировал ее утопление

В Екатеринбурге суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 23-летнего парня, который убил свою знакомую, а после этого пытался инсценировать ее утопление в ванной. После убийства мужчина похитил драгоценности и технику на 250 тысяч рублей.

Жуткое убийство произошло летом 2021 года в квартире 21-летней Анастасии в Академическом. Знакомый на почве ссоры задушил девушку руками, после чего погрузил тело в наполненную ванную, пытаясь изобразить несчастный случай. Затем мужчина забрал из квартиры ювелирные украшения и бытовую технику на общую сумму 250 тысяч рублей и скрылся. Впоследствии во время расследования уголовного дела выяснилось, что краденые вещи парень сбыл на железнодорожном вокзале Екатеринбурга за 18 тысяч рублей. Несколько дней он кочевал по квартирам девушек, с которыми знакомился, а потом уехал в Челябинск. Там его задержали в октябре 2021 года.

«Собранные следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении молодого человека, 1998 г.р. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ст.158 УК РФ (кража). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»