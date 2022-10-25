Заксо согласовало назначение глав Минфина и МУГИСО

Свердловское заксобрание согласовало назначение министра финансов и заместителя губернатора – главы министерства по управлению госимуществом. Первую должность займёт Александр Старков, вторую – Алексей Кузнецов.

Кандидатов депутатам представил вице-губернатор Олег Чемезов. Он заявил, что Александр Старков уже более 10 лет работает в министерстве финансов и достойно справляется с самыми сложными задачами. Алексея Кузнецова, который до недавнего времени возглавлял Минприроды, Чемезов охарактеризовал как опытного управленца, а также подчеркнул, что он имеет юридическое образование. Оба претендента были поддержаны единогласно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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