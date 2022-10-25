В заксо избрали нового первого зампредседателя

Законодательное собрание Свердловской области избрало первого заместителя председателя вместо ушедшего в Совет Федерации Виктора Шептия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутаты выбрали своего коллегу, руководителя исполкома областного отделения ЕР Дмитрия Жукова. До сегодняшнего дня Жуков возглавлял комитет по законодательству и общественной безопасности. В этом качестве он поддержал федеральные законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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