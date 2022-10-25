За два года тесты на коронавирус сдали почти 270 тысяч свердловчан, вернувшихся из-за рубежа

За два года, пока действовало требование обязательного тестирования на коронавирус при возвращении из-за границы, исследование прошли почти 270 тысяч свердловчан.

«С августа 2020 года 268 826 прибывших прошли ПЦР-тестирование по прибытии из-за рубежа. У 3910 человек тест на коронавирус оказался положительным», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, с 21 октября ведомство отменило требование обязательного тестирования для всех вернувшихся из-за рубежа. Это касается как граждан России, так и иностранцев. При этом в Роспотребнадзоре сообщают, что заполнять анкету по прибытии по-прежнему необходимо. Граждане России это могут сделать на портале Госуслуг, также бланки раздают на борту самолетов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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