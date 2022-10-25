В Нижней Туре пожарные спасли 9 человек из огненной ловушки (ФОТО)

В Нижней Туре сегодня ночью случился пожар в двухэтажном муниципальном жилом доме барачного типа. Жильцы оказались заблокированы в здании, так как огонь охватил единственный выход – подъезд.

Прибывшие спасатели использовали трехколенные лестницы, чтобы эвакуировать людей. Из огненной ловушки были спасены 9 человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Полностью сгорел подъезд дома, огнем повреждены кровля и квартиры на втором этаже. Пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить открытое горение, проливка продолжалось до утра.

Благодаря быстрым и грамотным действиям спасателей в пожаре нет пострадавших. Руководство управления МЧС рассмотрит вопрос о поощрении сотрудников, участвовавших в тушении пожара.

Нижняя Тура, Ангелина Сергеева

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