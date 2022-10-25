Екатеринбургская дума засекретила обсуждение гражданской обороны города

В Екатеринбургской думе сегодня городские чиновники отчитываются о состоянии защитных сооружений в муниципалитете. Но обсуждение доклада закрыли от прессы.

Как пояснили «Новому Дню» в аппарате думы, оглашаемая на заседании информация имеет категорию секретности. Поэтому вопрос рассматривается в закрытом режиме. Согласно повестке, комиссия по безопасности жизнедеятельности населения заслушает два вопроса: «Об обеспечении населения Екатеринбурга защитными сооружениями и средствами индивидуальной защиты» и «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств на территории Екатеринбурга». Докладчиком выступает председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин.

Ранее профильная комиссия думы также проводила закрытые заседания, но тогда депутаты обсуждали в основном антикоррупционные вопросы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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