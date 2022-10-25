В комитетах заксо произошли кадровые перестановки

Заксобрание утвердило несколько кадровых перестановок в профильных комитетах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заместителем председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления избран депутат от ЛДПР Александр Каптюг, бывший кандидат в губернаторы. Депутат Евгений Старков освобождён от должности зампреда комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Ожидается, что сегодня он будет избран председателем комитета по законодательству и общественной безопасности вместо Дмитрия Жукова, которого сегодня утром избрали первым вице-спикером заксобрания.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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