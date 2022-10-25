На выплаты семьям мобилизованных потратят 300 млн рублей

На единовременные выплаты семьям мобилизованных свердловчан будет потрачено около 300 млн рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую цифру назвала сегодня журналистам председатель заксобрания Людмила Бабушкина, говоря о мерах поддержки этой категории.

Бабушкина рассказала, что депутаты сегодня приняли областной закон о предоставлении детям мобилизованных горячего питания, а также напомнила, что недавно областное правительство приняло постановление о единовременных выплатах по 20 тысяч рублей на каждую семью мобилизованного плюс по 20 тысяч – на каждого его ребенка. «На эти цели выделено 300 млн рублей», – сообщила спикер заксо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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