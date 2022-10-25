Заксо единогласно поддержало законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутаты свердловского заксо единогласно и без обсуждения поддержали два федеральных законопроекта, которые касаются запрета гей-пропаганды и ответственности за нее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед коллегами выступил первый вице-спикер Дмитрий Жуков. Он повторил аргументы, уже изложенные им на совместном заседании нескольких профильных комитетов: что законопроекты призваны защитить общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также защиты детей от деструктивной информации.

«Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ». Кроме этого предусмотрена дополнительная обязанность владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и социальных сетей по недопущению использования своих информационных ресурсов в целях пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», – отметил Дмитрий Жуков.

Также единогласно заксо поддержало проект федерального закона о внесении соответствующих изменений в КоАП.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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