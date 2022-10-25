«Уральские авиалинии» перенесли запуск рейсов из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла запуск полетной программы в Минск из Екатеринбурга и Перми. Первые рейсы должны были улететь 26 октября.

«Информируем о переносе полётной программы в Минск из Перми и Екатеринбурга на весну 2023 года. Ранее мы планировали начать выполнение рейсов в столицу Белоруссии с 26 октября с частотой два раза в неделю, однако пришлось внести корректировки в маршрутную программу. Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией в мире», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, «Уральские авиалинии» планировали запустить программу с 26 октября. Из Перми и Екатеринбурга полеты планировалось выполнять дважды в неделю.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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