В Екатеринбурге солнечное затмение проходит незаметно (ФОТО)

Жители Екатеринбурга разочарованы: столь ожидаемое частное солнечное затмение в городе проходит незаметно. Из-за плотной облачности разглядеть что-либо в небе очень трудно.

Мешает наблюдениям и тот факт, что сейчас Солнце находится низко над горизонтом. Рано наступившие сумерки горожан не смутили – уральцы привыкли, что в октябре световой день быстро сокращается.

Больше повезло жителям северных районов Свердловской области. Там сейчас переменная облачность, и в просветах можно было увидеть наибольшую фазу затмения – когда Луна закрыла 83% солнечного диска. Напомним, в следующий раз подобное солнечное затмение уральцы смогут наблюдать только 1 июня 2030 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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