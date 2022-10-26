Академический встал в гигантскую пробку: стоят абсолютно все выезды (ФОТО)

Сегодня утром все выезды из Академического превратились в одну гигантскую пробку. Утром на Объездной случилось ДТП с автобусом, из-за чего были перекрыты почти все полосы движения. Последствия не устранили до сих пор.

«Амундсена стоит, стоит от Сахарова до Краснолесья, на Вонсовского пробка почти до конца улицы, чего обычно не бывает», – рассказывают автомобилисты.

Стоит и вся улица Вильгельма де Геннина, от Сахарова до Объездной, а также прилегающие боковые улицы.

Автомобилисты рассказывают, что рано утром на Объездной произошла авария с автобусом и легковушкой, из-за чего были перекрыты все полосы в сторону центра. «Новый День» обратился в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу, но там пока информацию об аварии не предоставили.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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