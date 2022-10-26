На Среднем Урале завершается работа над проектом бюджета-2023

Завтра правительство Свердловской области планирует принять постановление «О проекте закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Об этом сообщается на официальном сайте областного кабмина. С докладом по вопросу выступит и.о. министра финансов Александр Старков, переназначение которого накануне поддержало заксобрание. Вскоре после принятия постановления правительства законопроект о бюджете-2023 поступит на рассмотрение областных депутатов, в ноябре будет работать согласительная комиссия.

Отметим, согласно закону об областном бюджете-2022 в редакции от 30 июня 2022 прогноз по доходам на 2023 год был равен 357 млрд 477 млн 843 тысячам рублей, по расходам – 357 млрд 250 млн 074 тысячи рублей. Намечалось, что бюджет будет с профицитом в размере 227 млн 770 тысяч рублей. Как изменилась эта цифра за последние 4 месяца, станет известно уже завтра: на 11:00 запланирован брифинг и.о. главы минфина Александра Старкова и председателя бюджетного комитета заксо Петра Соколюка.

Добавим, кроме проекта бюджета, завтра областное правительство рассмотрит вопросы о бюджете ТФОМС на 2023 год и о программе управления госимуществом на 2023 год.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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