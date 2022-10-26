В Таиланде нашли тело пропавшей туристки из Екатеринбурга

На острове Пхукет после недельных поисков обнаружили тело пропавшей туристки из Екатеринбурга. Предположительно, 53-летняя Елена Радченко утонула.

По данным СМИ, Елена Радченко прилетела на Пхукет с друзьями, чтобы отдохнуть. 20 октября она не вернулась в отель, а вещи Елены нашли на пляже Найтон. После обращения в полицию и генконсульство началась масштабная поисковая операция, в которой было задействовано более 100 человек: полиция, водолазы, береговая охрана. Поиски собирались прекратить сегодня, но туристическая полиция нашла тело, которое, вероятно, принадлежит Елене Радченко: у нее был запоминающийся купальник.

«Туристическая полиция сообщила, что тело россиянки было обнаружено в море в 1 км от того места, где она заходила, – цитирует ТАСС генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова. – Прибывшим вместе с женщиной друзьям предстоит процедура опознания».

На форумах Екатеринбурга многие сегодня пишут, что лично знали Елену Радченко. Она была светлым, позитивным и отзывчивым человеком. Известно, что Елена работала на Свердловской железной дороге, была начальником службы корпоративных коммуникаций.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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