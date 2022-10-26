Екатеринбургская активистка предлагает парламентским партиям отдавать часть депутатских мандатов православным

Екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова считает, что парламентские партии России должны обеспечить представительство верующих во всех думах и законодательных собраниях страны.

Об этом Иванова написала на своей странице «ВКонтакте» по итогам Всемирного Русского народного собора. Активистка оказалась результатами собора недовольна: «Какой смысл заявляться на форум русского православного народа, чтобы сказать банальности. Нам не нужны общие слова, нам нужно политическое представительство на всех уровнях власти. Толстой со своими 64 межфракционными христианами так и не придумал, что делать. И вообще, нам никто вчера ничего не пообещал. Лишь туманно намекнули, что ждут предложений, но это мягкая форма презрения, как я понимаю», – считает она.

Собственное предложение у Ивановой есть. Она планирует написать в оргкомитет Собора предложение, чтобы в итоговое обращение включили требование (просьбу) к парламентским партиям о выделении квоты для русских православных во всех структурах представительной власти. «Или дайте партию, или давайте обсудим формы нашего представительства во власти», – заявляет екатеринбургская активистка.

Как уже сообщал «Новый День», Иванова была одной из горячих сторонниц строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, а потом выступала против популяризации Большого Шигирского идола.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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