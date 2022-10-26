В Екатеринбурге устроят библиотечное биеннале: читательские практики совместят с современным артом

В Екатеринбурге в ноябре устроят «Библионнале на Урале» – большое мероприятие, посвященное книгам, литературе и современному искусству. Будут театральные перформансы, выставки, лекции и круглые столы с участием современных писателей и многое другое.

«Библионнале на Урале» пройдет с 11 по 14 ноября, основной площадкой станет библиотека им. Белинского, но будут задействованы и галерея «Синара-арт», и музей «Литературной жизни Урала», и Музей андеграунда.

«Конечно, некоторые отсылки к биеннале современного искусства есть и в названии, и в сути мероприятия. Но все-таки ключевое здесь слово «библио», в основе стоит библиотека, книжные практики, но будут и параллельные площадки, современное искусство, выставки, перформансы. У нас даже открываться «Библионнале» будет театральным перформансом, – рассказала «Новому Дню» руководитель отдела культурно-массовых коммуникаций библиотеки им. Белинского Елена Соловьева. – Мы 13 лет до этого проводили в Екатеринбурге книжный фестиваль. Но за это время библиотеки сильно изменились, превратились в мультикультурные центры, открывается все больше модальных библиотек, где есть и кафе, и другие зоны. И мы сегодня чувствуем в себе силы делать совместные проекты. Библионнале, в отличие от биеннале современного искусства, будет ежегодным мероприятием».

В течение четырех дней на четырех площадках «Библионнале» пройдет более 40 мероприятий: серия встреч с писателями, чтение стихов, презентация путеводителя по Уралу, перформансы и экскурсии по фондам библиотеки. Гостями станут писатели Дмитрий Бавильский, Владимир Березин, Алексей Сальников, Роман Сенчин, поэты Александр Самойлов и Юлия Долгановских. Кстати, 12 ноября писатели устроят круглый стол «Книги для выживания», на котором расскажут, какая литература позволяет им держаться на плаву в непростые времена. Также гостей «Библионнале» научат читать.

«Это будет мероприятие для всей семьи. Будет и детская программа, детские экскурсии по Белинке, бродилки по фондам. Но, конечно, упор будет на читательские практики. Сегодня мы видим много курсов, на которых любому желающему обещают научить его писать. А мы будем учить читать, потому что внимательное вдумчивое чтение тоже требует определенных навыков», – рассказала Елена Соловьева.

Все мероприятия «Бибилионнале на Урале» будут бесплатными. Программа форума есть на сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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