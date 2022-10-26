Мошенницы, обещавшие вахтовикам работу на Урале, собрали с мужчин более полутора миллионов рублей «за проживание»

На Урале две мошенницы более пяти лет промышляли липовым трудоустройством вахтовиков. Они обещали мужчинам, что примут их на работу в строительные фирмы на вакансии с хорошими зарплатами, нужно было только оплатить проживание. За все время женщины обманули около 50 мужчин из разных регионов России, получив от них свыше полутора миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, дело в отношении двух женщин 1977 и 1979 годов рождения направлено в Верх-Исетский суд. По данным следствия, подозреваемые (одна уже судима за незаконный оборот наркотиков) с 2016 по 2021 годы размещали в бегущих строках на телеканале объявления о предоставлении работы в строительных компаниях, обещая зарплату от 100 тысяч рублей. Якобы работать нужно было вахтовым методом в ХМАО, Москве и Санкт-Петербурге. С откликнувшимися на вакансии лже-кадровики проводили собеседование по телефону, а затем отправляли на электронную почту фиктивные трудовые договоры. А также просили внести предоплату за 2-3 месяца проживания в гостинице, которая якобы была забронирована за строительной организацией. Сумма проживания составляла 12 500 рублей в месяц. После того как мужчины переводили деньги, мошенницы пропадали.

Потерпевшими стали 50 человек, проживающие в 16 регионах России: ЯНАО, Пермском крае, Башкирии, Дагестане, Хакасии и так далее. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил порядка полутора миллионов рублей.

«Незаконную деятельность выявили и пресекли в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции из специализированного отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области, которые задержали подозреваемых по месту проживания. При проведении обысков сыщики и следователи обнаружили и изъяли важные вещественные доказательства, в том числе сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, паспорта, оригиналы квитанций, подтверждающие прием денежных средств у граждан, а также печати, штампы и записные книжки, в которых подозреваемые вели подробный учет своих жертв», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Одна из женщин дала признательные показания, вторая отказалась от сотрудничества со следствием. В отношении обеих гражданок избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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