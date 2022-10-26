Исполнилось 30 лет со дня убийства Олега Вагина (ФОТО)

Сегодня, 26 октября, исполнилось 30 лет со дня убийства в Екатеринбурге одного из лидеров «центровой» преступной группировки Олега Вагина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», могила авторитета на Широкореченском кладбище не забыта: сегодня неизвестные украсили ее живыми цветами.

Напомним, незадолго до своего 32-летия лидер «центровых» Олег Вагин был убит на улице Маршала Жукова. На момент убийства Вагин проживал в одном доме с будущим губернатором Эдуардом Росселем. Считается, что убийство было организовано спецназом другой ОПГ – «Уралмаш».

Вагин похоронен рядом со своими телохранителями и соратниками. Аллея «центровых» на Широкореченском кладбище стала своего рода достопримечательностью Екатеринбурга, как и аллея «уралмашевских» на Северном.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дмитрий Бутаков

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