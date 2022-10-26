Свердловчане экономят электричество охотнее челябинцев и тюменцев

Свердловчане больше других жителей Урала интересуются интеллектуальными устройствами для экономии электроэнергии. Они покупают их в три раза чаще, чем челябинцы и в пять раз чаще, чем тюменцы.

Самыми популярными «помощниками» стали лампы, лампочки и розетки – каждая вторая покупка среди устройств умного дома в салонах «Мегафона» пришлась именно на них. Как отмечают эксперты, с помощью дополнительных возможностей, например, регулировки яркости и цвета, настройки датчиков движения, экономия может составить до 40% бюджета, обычно уходящего на электроэнергию.

Среди устройств, которым свердловчане чаще всего шлют команды через мобильные приложения, звонки и СМС, также находятся IP-камеры, выключатели, шлагбаумы и ворота.

В целом на терминалы умных вещей ежемесячно поступает свыше 300 тысяч задач от пользователей. Этого объема данных хватит, например, чтобы семь раз подряд скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа Льва Толстого «Война и мир».

«Свердловчане активно включены в технологический прогресс. Они интересуются эффективным энергопотреблением, повышением безопасности квартир и машин. Поэтому закономерно растет спрос на умных помощников. Чаще всего мы фиксируем этот тренд в крупных городах – Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове и других, а также вблизи них, в частных домах, где мобильная связь обеспечивает работу передающих модулей», – комментирует Инна Джур, директор «Мегафона» в Свердловской области.

Наличие стабильной связи – важное условие функционирования умных систем. Поэтому развитие инфраструктуры направлено, в том числе, и на обеспечение бесперебойной работы тысяч устройств. В этом году инженеры «Мегафона» модернизировали и построили свыше 50 базовых станций. Помимо Екатеринбурга телеком-услуги были улучшены в Березовском, Верхней Сысерти, Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, других городах и небольших селах и поселках региона.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, особенно электроэнергии. Для этого в Свердловской области также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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