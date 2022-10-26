На реке Чусовой погиб рыбак

Следователи Нижнего Тагила устанавливают обстоятельства смерти 58-летнего рыбака, тело которого было найдено на берегу реки Чусовой, примерно в 5 километрах от деревни Баронское.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, был проведён осмотр места происшествия, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Явных признаков убийства нет, по одной из версий, мужчина просто замерз.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что погибший – местный рыбак по фамилии Уфимцев. 20 октября они с приятелем поплыли на рыбалку на двух лодках. Один из них в установленный срок, 21 октября в 18:00, вышел на берег, а второй – не вернулся. Пропавшего стали искать, пока было светло, поиски продолжились 22 октября.

«К сожалению, нашли мужчину без признаков жизни, недалеко от его лодки. Первую ночь рыбаки провели недалеко от деревни Таны, в рыбацком домике, а на следующий день отправились рыбачить, вернуться домой они должны были из деревни Усть-Утка. Более подробные и точные обстоятельства смерти рыбака устанавливают сыщики и следователи СКР Нижнего Тагила», – отметил полковник Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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