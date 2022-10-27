Бастрыкин поручил проверить питьевую воду в Нижнем Тагиле, где жители жаловались на «нефть из крана»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту предоставления жителям Нижнего Тагила некачественной питьевой воды. Жители города с середины октября регулярно жаловались в соцсетях, что из кранов бежит «нефть».

Сообщения про качество воды в местных пабликах в соцсетях Нижнего Тагила появляются регулярно, очередные жалобы начались с середины октября. Например, в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте» жители выкладывали фото фильтров, которые за 10 дней использования пришли в негодность. Другие в комментариях сообщали, что водой невозможно ни мыться, ни тем более пить ее: из кранов бежит мутная и дурно пахнущая жидкость. Информацию, которую сообщают жители, поручил проверить глава СК России.

«В социальной сети получила распространение информация о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле Свердловской области. Питьевая вода в городе не соответствует нормам законодательства и фактически непригодна для употребления ввиду высокого содержания вредных веществ. Однако мер к устранению данного нарушения не принимается, а стоимость коммунальных услуг по оплате водоснабжения завышена. Неоднократные жалобы жителей в надзорные органы результатов не принесли. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому провести процессуальную проверку по данному факту с учетом озвученных в публичном пространстве доводов и доложить о ее результатах. Ход исполнения поручения, а также процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Добавим, власти Нижнего Тагила ранее сообщали, что в городе продолжается капремонт гидроузла Верхне-Выйского водохранилища, из которого набирают питьевую воду. Также продолжается очистка Черноисточинского водохранилища.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

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