Хоккеисты, приехавшие на матч в Екатеринбург, отравились в ресторане

Хоккеисты из нижнекамской команды «Реактор» отравились в Екатеринбурге. Известно, что они питались в ресторане «Мезон» гостиницы «Московская горка». Расследование проводит Роспотребнадзор.

«Матчи МХК «Реактора» с «Авто», которые должны были пройти в г. Екатеринбург 26 и 27 октября, 2022 года, по обоюдной договоренности сторон и с согласия МХЛ перенесены на 8 и 9 января 2023 года. Игры перенесены в связи с отравлением игроков «Реактора» в гостинице Екатеринбурга и невозможностью их участия в этих матчах. Подробности после выяснения всех обстоятельств», – говорится в сообщении в официальных группах «Реактора» в соцсетях. Симптомы отравления, по словам знакомых хоккеистов, были у 18 человек. Все они ели в ресторане «Мезон» салат и рис с говядиной.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что уже начали эпидемиологическое расследование. Правда, там говорят о пяти подтвердившихся случаях заболевания острой кишечной инфекцией.

«Специалисты ведомства проверяют соблюдение требований санитарного законодательства в ресторане «Мезон», где питались хоккеисты. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, материала от сотрудников объекта общественного питания. На наличие возбудителей ОКИ бактериальной и вирусной этиологии взят материал от 5 игроков команды, у которых были клинические проявления заболевания, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – Вручено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе о проведении текущей и заключительной дезинфекции в помещениях гостиницы «Московская горка» и ресторана «Мезон». За контактными лицами установлено меднаблюдение».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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