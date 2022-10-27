Бухгалтеров известной в Екатеринбурге стоматологии обвиняют в хищении 7 миллионов рублей

В Екатеринбурге двух бухгалтеров стоматологии № 1 обвиняют в мошенничестве в особо крупной размере. Женщины два года завышали себе зарплату, похитив в общей сложности 6,9 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, бывшие главный бухгалтер и бухгалтер стоматологической поликлиники № 1 в Екатеринбурге обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». По версии следствия, в течение 2018-2020 годов женщины завышали собственную зарплату в расчетных ведомостях. Всего за два года бухгалтера похитили из бюджета 6,9 миллиона рублей.

Теперь им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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