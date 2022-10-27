В НИИ ОММ появилось оборудование для скринига здоровья младенца в первые сутки после рождения

В Екатеринбурге в НИИ охраны материнства и младенчества с сегодняшнего дня начнут делать скрининг врожденных пороков сердца, состояния крови и других показателей уже на первые сутки жизни ребенка. Более трех миллионов рублей на закупку высококачественного оборудования выделил Фонд святой Екатерины.

Неонатальные мультипараметровые мониторы созданы на основе высокочувствительной технологии – пульсопометрии Massimo Set, а вся информация о состоянии новорожденного мгновенно передается на монитор. И если предшественник нового аппарата показывал только давление ребенка, то сейчас одновременно выводится информация о скрининге сердца маленького пациента, о насыщении крови кислородом, частоте дыхания, давлении и температуре. При изменениях показаний аппарат подает сигнал для медицинского персонала, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда.

Все оборудование будет работать в круглосуточно и круглогодично.

«Через отделение патологии новорожденных и недоношенных детей за год проходит от 650 до 700 пациентов, нуждающихся в проведении той или иной терапии либо в продленном мониторинге. Новые мониторы максимально быстро обрабатывают информацию с датчика на ребенке, и врач видит его состояние без задержек. Это очень важно, потому что достаточно большая группа маленьких пациентов, проходящих через наше отделение, поступают из реанимации новорожденных, где дети получают респираторную поддержку, и таким образом реализуется преемственность в выхаживании детей», – говорит заместитель заведующего клиникой ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» по педиатрии Сергей Ольков.

Оборудование уже введено в эксплуатацию. Кроме систем скрининга, благотворители передали врачам больницы инфузорные шприцевые насосы и облучатели для нормализации уровня билирубина у новорожденных.

«Специалисты Уральского института охраны материнства и младенчества ведут большую работу по неотложной помощи и по спасению новорожденных детей. Сейчас, при поддержке Фонда, эта работа будет еще более технологичной», – комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что в марте учредители Фонда святой Екатерины передали в Институт новый аппарат гипотермии, который помогает новорожденным после асфиксии выйти из тяжелого состояния без осложнений.

Екатеринбург, Елена Васильева

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