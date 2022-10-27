В Первоуральске матери вернули трехлетнюю дочку, которую два года прятал отец

Судебные приставы передали маме трехлетнюю дочку, которую больше двух лет прятал от нее бывший муж. Несмотря на решение суда о том, что ребенок должен проживать с мамой, мужчина увез ребенка в другой город и скрывался.

Как рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области, мужчина забрал девочку больше двух лет назад, сразу после развода супругов. Женщина обратилась в Первоуральский районный суд, который определил место жительства ребенка – с мамой. Но отец требования суда не выполнил, забрал ребенка и скрылся.

«Было установлено, что ребенок не посещает детский сад, не проходит плановые обследования по возрасту в детских медицинских учреждениях, – сообщили приставы. – Сотрудниками органа принудительного исполнения было вынесено постановление о розыске несовершеннолетнего ребенка и отца. В ходе розыскных мероприятий ребенок был найден: мужчина скрывался в Екатеринбурге, официально нигде не работал, девочка жила с ним».

В итоге девочку передали маме, которая не смогла сдержать слез. В операции принимали участие сотрудники органов опеки и психолог. Приставы сопроводили женщину с дочкой до дома.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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