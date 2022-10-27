Инспектору ДПС из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы за взятку 30 тысяч рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет инспектор ДПС, которого обвиняют в получении взятки. 30 тысяч рублей он взял, чтобы не привлекать к ответственности виновника аварии.

По версии следствия, в августе 2022 года на улице Селькоровской в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Виновник аварии скрылся. Проведением административного расследования занимался вышеуказанный инспектор. Когда он нашел виновника ДТП, водитель предложил ему 30 тысяч рублей, дабы полицейский не привлекал его к делу. Взятку мужчина передал двумя частями, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Сейчас инспектор ДПС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие). В региональном ГУ МВД уточнили, что в ближайшее время он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам. Наказание за получение взятки предусмотривает вплоть до 8 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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