Минфин решил «поставить на паузу» финансирование имиджевых проектов

В будущем году Свердловская область планирует сэкономить на финансировании крупных имиджевых проектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге и.о. министра финансов Свердловской области Александр Старков. «Сценарий социально-экономического развития на 2023 год – консервативный, то есть рост доходов будет идти, но его темп будет замедляться. Поэтому расходы бюджета мы планировали очень взвешенно. В 2023 году мы завершаем строительство объектов университетских игр, это повлечет изменения на 10 млрд рублей. Взвешенно подошли к вопросу с большими имиджевыми проектами, поставили на паузу расходы, связанные с этими проектами, так как они требуют больших финансовых вливаний», – сказал Старков.

Какие именно имиджевые проекты будут поставлены на паузу, он не уточнил.

Согласно проекту бюджета-2023, доходы составят 343 млрд рублей, расходы – 359 млрд рублей, дефицит бюджета – 16 млрд рублей, предельный объем государственного долга – 124 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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