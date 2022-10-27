ФСБ предостерегла свердловских чиновников от разглашения гостайны

Управление ФСБ по Свердловской области предостерегло двух сотрудников регионального минтранса, а также сотрудника НИИ комплексного использования водных ресурсов от разглашения государственной тайны. О какой именно информации идет речь, конечно, не сообщается.

«Указанные лица в нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне длительное время осуществляли хранение и обработку сведений, составляющих государственную тайну, в условиях, не исключающих возможности ознакомления с ними третьих лиц, – сообщили в пресс-службе УФСБ. – Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации».

Служба безопасности напоминает, что за разглашение гостайны может быть наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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