Air Arabia начнет летать из Екатеринбурга в Шарджу

Из Кольцово в ОАЭ с декабря начнет летать еще один зарубежный перевозчик – авиакомпания Air Arabia. Рейсы стартуют со 2 декабря, улететь можно будет четыре раза в неделю.

«Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 до четырех раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам и субботам из Екатеринбурга и по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в столицу Урала. Вылет из Шарджи запланирован на 18:55, прибытие в Екатеринбург в 00:50 на следующий день. Отправление из Кольцово в 01:50, прилет – в 06:05, – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. – Отметим, авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года. Полеты в Шарджу в настоящее время из Кольцово не осуществляются».

На сайте Air Arabia уже можно забронировать билеты: цена – от 70 тысяч на человека в одну сторону. Интересно, что один из крупных туроператоров выкупил блоки мест на этих рейсах в Шарджу и начал продавать пакетные туры: цена на них ниже, чем цена билетов. Например, турагентство Friends Travel приводит подборку недельных туров с вылетом 3 декабря: стоимость отдыха на двоих стартует от 112 тысяч рублей с размещением в отеле 4* (завтраки).

Добавим, что на данный момент в ОАЭ из Екатеринбурга летает авиакомпания Fly Dubai, рейсы выполняются в Дубай.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»