В Свердловскую область придут снегопады

Синоптики обещают Свердловской области снег. Предположительно, он пойдет в последний день октября.

«В последний день октября к Уралу подойдет северо-западный циклон, зарождение которого ожидается на севере Скандинавии. Его зона осадков охватит большую часть Среднего и Южного Урала. Снег (31 октября – 1 ноября) может быть мокрым, сопровождаться налипанием на провода и деревья, в последующие сутки образуется снежный покров, гололедица на дорогах. Температура воздуха на следующей неделе (1-5 ноября) ожидается преимущественно на минусовых отметках: ночью -2…-7°, днем +3…-2°», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

В ближайшие выходные в Екатеринбурге будет до +3 градусов днем, до -3 градусов ночью, без существенных осадков. По области местами днем пройдут дожди, ночами – мокрый снег.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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