В Екатеринбурге откроют памятный арт-объект «Гудбай, Америка!»

Место, где в 1980-е годы репетировала легендарная уральская группа «Наутилус Помпилиус», войдет в список достопримечательностей Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ). Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции, посвященной 50-летию вуза, его ректор Александр Долгов.

«Нас многие спрашивали, а где же репетировал «Наутилус»? У нас нет актового зала, нет подходящих аудиторий, где мог бы на постоянной основе репетировать музыкальный коллектив. Но такое место есть. Это наш замечательный памятник архитектуры, деревянный особняк академика архитектуры Юлия Дютеля (ул. Толмачева, 24, «Дом дворянки Селивановой», – прим. ред.). Там в подвале, в цокольном этаже, было помещение высотой всего 1,90 м. Его уменьшили еще на 10 см, сделали зеркальный потолок и маленькую эстраду, где ребята и репетировали. Мало кто об этом знает, – рассказал ректор. – Когда там перестали репетировать, помещение пришло в запустение. В том году мы решили привести его в порядок: убрали аварийный зеркальный потолок, отремонтировали и решили, что доступ к этому помещению может быть открыт и мы включим его в программу достопримечательностей нашего университета. На здании появится латунная табличка со знаком «Наутилуса».

Напомним, группа «Наутилус Помпилиус» была основана в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института (сейчас УрГАХУ) Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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