На Уралмаше из-за стройки продлили перекрытие улицы Кузнецова еще на полгода

Режим одностороннего движения транспорта на улице Кузнецова на Уралмаше будет действовать еще полгода. Ограничения на участке от Калинина до Уральских Рабочих продлены с 1 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в этом квартале возводится жилой комплекс «Северное сияние». Новые сроки ограничения связаны с продолжением строительства многоэтажного жилого дома в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»