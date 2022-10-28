Свердловская область купит у «Титановой долины» акции на 1,2 млрд рублей

В 2023-2024 годах правительство Свердловской области планирует приобрести у АО «ОЭЗ «Титановая долина» более 1,2 млн акций на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в программе управления госимуществом на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

В документе сообщается, что в 2023 году планируется купить 252 565 акций «Титановой долины» номинальной стоимостью 955 рублей каждая путем предоставления особой экономической зоне бюджетных инвестиций на сумму 241 млн рублей. Средства должны быть направлены на ремонт, реконструкцию и технологическое присоединение объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры на территории ОЭЗ в Верхней Салде, Сысерти и Екатеринбурге.

В 2024 году область инвестирует в «Титановую долину» еще 1 млрд 19 млн 754 тысячи рублей путем покупки 1 067 804 акций. Эти деньги планируется направить на строительство многофункционального производственного корпуса площадью 11 128 кв. м на площадке бывшего аэропорта «Уктус» под Екатеринбургом.

Как уже сообщал «Новый День», в мае стало известно, что Свердловская область получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1 млрд рублей для строительства производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Завод является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Здесь планируют начать серийное производство авиационной техники собственной разработки. Речь идет о самолетах «Байкал» и «Ладога». Производственная программа, которая сейчас формируется, предусматривает поэтапный выход на выпуск 20 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения темпов производства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»