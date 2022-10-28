На Среднем Урале за ночь погибли два человека из-за пожаров в коллективных садах

В Свердловской области сегодня ночью во время пожаров в коллективных садах погибли два человека. Трагедии случились из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщили в управлении МЧС региона.

Первый пожар случился в коллективном саду «Черемушка» в селе Малобрусянское Белоярского округа. На площади 84 квадратных метра горели два садовых дома и надворные постройки. Во время тушения огня спасатели обнаружили хозяина садового дома без признаков жизни. Позже пожарный дознаватель установил, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Второй пожар с погибшим произошел в Ивделе. В 2:31 поступило сообщение о возгорании в коллективном саду «Рябинушка». На площади 30 квадратных метров сгорел садовый дом. Пожарные за восемь минут потушили огонь, а во время разбора обломков нашли тело погибшего человека. Как выяснилось, пожар в доме начался из-за неправильной эксплуатации печного отопления.

По данным МЧС, с начала осени уже зарегистрировано 100 пожаров в садовых товариществах, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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