В Первоуральске осудили мужчину, который убил собутыльника и разделал его тело пилой

В Первоуральске осудили Юрия Никонорова, который в феврале этого года в ходе ссоры ножом убил собутыльника, а затем расчленил его тело, а руки выбросил в лесопарке. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, Никоноров в ночь с 24 на 25 февраля в своей квартире в Первоуральске пьянствовал со своим знакомым. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой Никоноров несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных ран тот скончался на месте.

«После убийства Никоноров решил избавиться от тела потерпевшего, однако в силу того, что потерпевший был крупного телосложения, он смог дотащить тело только до входной двери. С целью облегчить груз Никоноров взял цепную пилу, которая хранилась у него дома, отпилил ею руки потерпевшему. В дальнейшем части тела он вынес в пакете на улицу, выбросил их в лесопарковой зоне. Вернувшись домой, Никоноров лег спать», – сообщили в прокуратуре.

Вероятно, утром мужчина собирался избавиться и от остальных частей тела. Но в квартиру вернулась его сожительница. Она и вызвала полицию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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